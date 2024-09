Il tecnico nerazzurro in questa stagione dovrà superarsi nella gestione del gruppo e nel mantenere la rosa competitiva nonostante il turnover. Nel mondo del calcio, ogni squadra ha quel giocatore che si distingue come la chiave del gioco, l’elemento senza il quale la magia sul campo sembra dissolversi. Per l’Inter, questa figura è incarnata da Hakan Calhanoglu. Nonostante non sia al suo apice di forma, il turco continua a essere considerato il vero insostituibile nel centrocampo nerazzurro anche se nella passata stagione sembrava esserlo più Mkhitaryan. La sua assenza si fa sentire non solo nella coesione della squadra ma anche nei risultati sul campo, che evidenziano un calo di prestazioni quando è sostituito. La centralità dell’ex Milan Hakan Calhanoglu, nonostante attraversi anch’egli un periodo non felicissimo, si conferma come un pilastro fondamentale. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la presenza in campo dell’ex giocatore del Milan risulti determinante per il […]

