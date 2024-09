L’assenza del pilastro del centrocampo nerazzurro va tamponata con diversi accorgimenti e uomini al posto giusto Nel calcio, pochi eventi testano la resilienza di una squadra come l’assenza dei suoi pilastri. Forse nessuno ne è tanto conscio quanto l’Inter di questi giorni, costretta a navigare la tempesta senza Nicolò Barella, il suo centrocampista simbolo. Una distrazione muscolare costringerà l’atleta a marginarsi dal campo fino al rientro post-sosta nazionali, lasciando la squadra a confrontarsi non solo con avversari di rilievo ma anche con il peso dell’assenza di un leader tanto sul piano tecnico quanto morale. Un vuoto difficile da colmare Barella, per l’Inter, è molto più di un semplice giocatore. È un irrinunciabile punto di riferimento in mezzo al campo, la cui assenza si fa sentire tanto dentro quanto fuori dal rettangolo di gioco. La sconfitta nel derby e il successivo infortunio hanno inferto un duro colpo allo spirito combattivo della […]

