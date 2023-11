Agustin Giay è finito nel mirino dell’Inter in ottica calciomercato, dati i tanti infortuni subiti da Juan Cuadrado

Juan Cuadrado non convince per la scarsa tenuta fisica ed i tanti infortuni, così l’Inter pensa ad Agustin Giay. La notizia sull’interesse nerazzurro per l’esterno destro del San Lorenzo era stata riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Il calciatore, con il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe andare via per appena 6 milioni di euro.

