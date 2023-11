L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha voluto dire la sua sulla stagione dei nerazzurri e sul gol di Dimarco contro il Frosinone

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti si è espresso così sulla stagione dell’Inter e sul gol di Dimarco contro il Frosinone.

LE PAROLE – «L’Inter mi sembra la squadra più forte quest’anno, anche per come si sta comportando nelle avversità, per il campionato che sta facendo e per la forza della rosa. Migliore il calcio ai miei tempi? Il calcio è sempre bello, la gente si abitua ai cambiamenti. Il gol di Federico Dimarco? Mi ha ricordato il gol del Chino Recoba ad Empoli».

L’articolo Moratti: «Gol di Dimarco? Mi ha ricordato quello di Recoba all’Empoli» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG