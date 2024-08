L’ala serba, fuori dal progetto di Thiago Motta, può diventare una risorsa importante per l’Inter come vice Dimarco

Con l’avvicinamento dell’inizio del campionato di Serie A, l’entusiasmo e l’attenzione si concentrano sulle ultime mosse del calciomercato estivo. Tra le squadre più dinamiche in questo periodo troviamo l’ Inter, costantemente alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare la propria rosa. La situazione esuberi in casa Juventus potrebbe portare dei vantaggi anche ai nerazzurri, alla ricerca di un’ ala pronta a subentrare a match in corso.

Gli intrecci Juve-Milan

La Juventus, sotto la guida tecnica di Thiago Motta, è alla ricerca di un profilo difensivo versatile che possa arricchire le proprie opzioni tattiche. Pierre Kalulu, con le sue prestazioni in rossonero, ha catturato l’attenzione del club bianconero, rendendolo uno dei principali obiettivi. Il Milan, dal canto suo, in vista delle nuove entrate e della necessità di rispettare certi criteri per le liste dei giocatori, considera il francese tra i possibili partenti. L’arrivo di Pavlovic e Emerson Royal infatti rende il futuro di Kalulu al Milan incerto, con la Juventus pronta a cogliere l’opportunità.

Giuseppe Marotta

Inter in cerca di un esterno

Parallelamente, l’Inter mostra una vivace attività sul mercato, orientando le proprie ricerche verso l’esterno sinistro. Filip Kostic emerge come una figura di interesse per il club nerazzurro, desideroso di arricchire le opzioni a disposizione di Simone Inzaghi. Dato il minor interesse mostrato dalla Juventus per il serbo, l’Inter, guidata da Marotta, considera Kostic il sostituto ideale di Dimarco. Questa mossa consentirebbe di riposizionare Carlos Augusto in difesa, coprendo così il lato sinistro lasciato vulnerabile anche a causa dell’infortunio di Buchanan, avvenuto durante la Copa America.

La strategia dei club italiani

L’attenzione dei club italiani alle ultime opportunità di mercato evidenzia una strategia chiara: rinforzare le proprie rose in vista di un campionato che si preannuncia competitivo e avvincente. La Juventus e l’Inter, tra gli altri, dimostrano una particolare attenzione nel ricercare giocatori che possano apportare un valore aggiunto in termini di flessibilità tattica e solidità difensiva.

In un periodo in cui le strategie di mercato possono definire gli equilibri della stagione, l’attenzione si sposta inevitabilmente verso quelle trattative che potrebbero cambiare le sorti dei top club italiani. La Serie A si appresta a vivere un’altra entusiasmante stagione, con squadre che si rinforzano per affrontare al meglio sia il campionato nazionale che le competizioni europee.

