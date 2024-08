Manca sempre meno all’inizio del campionato e dall’infermeria di Appiano Gentile arrivano tutto sommato buone notizie.

L’esordio in campionato rappresenta sempre un momento cruciale per le squadre di calcio, carico di aspettative e di speranze per la stagione entrante. Per l’Inter, la sfida iniziale sarà sul campo del Genoa. Ultimamente, i nerazzurri hanno dovuto far fronte a diversi infortuni che hanno inciso sulle formazioni che hanno preso parte alle amichevoli: la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle loro condizioni.

Alessandro Bastoni

Gli aggiornamenti

Alessandro Bastoni è riuscito a superare il sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a saltare l’amichevole contro il Chelsea ed è pronto per il ritorno in campo. La sua presenza si annuncia fondamentale per la difesa nerazzurra nella sfida contro il Genoa. Allo stesso tempo, si registrano positive novità riguardanti Taremi, Arnautovic e Calhanoglu: tutti e 3 dovrebbero tornare in gruppo tra oggi e domani. La disponibilità in particolare dell’iraniano per il match di sabato è molto importante perché Lautaro Martinez si allena da pochi giorni con la squadra e non può essere al 100%.

In due ancora ai box

Simone Inzaghi, alla vigilia dell’esordio stagionale, sembra poter contare su una formazione quasi al completo. Due giocatori saranno ancora fuori dalla lista dei convocati per la prima partita: Zielinski, che punta al rientro nella seconda giornata contro il Lecce, e De Vrij, fermo a causa di un infortunio durante l’amichevole con l’Al Ittihad.

