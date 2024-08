Il centrocampista della nazionale ha giocato poche gare da titolare nella passata stagione e naturalmente non è contento di ciò.

L’Inter ha una rosa estremamente profonda e ogni singolo elemento può aspirare a giocare un numero considerevole di partite: sta quindi all’allenatore tenere tutti sul pezzo e non creare malumori. Il pensiero, in un certo senso, va proprio a Davide Frattesi che nell’ultima stagione ha avuto un utilizzo ed un rendimento piuttosto particolari; la Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla sua situazione.

Un acquisto significativo

La scorsa stagione, l’Inter ha dimostrato grande fiducia in lui realizzando un investimento considerevole per assicurarsi le sue prestazioni. Con un costo che ha superato i 30 milioni di euro, tra denaro contante, contropartite tecniche e bonus, il centrocampista è arrivato dal Sassuolo con grandi aspettative.

Davide Frattesi

Utilizzo e prestazioni

Nonostante le premesse, Frattesi ha trovato spazio nell’undici titolare dell’Inter soltanto in 11 occasioni, totalizzando 42 presenze ma solo 1555 minuti in campo. La sua stagione, tuttavia, è stata tutto fuorché marginale. Le statistiche parlano chiaro: 8 reti messe a segno e 7 assist distribuiti ai compagni di squadra.

Scenari futuri

L’avvio di questa stagione sembra promettente per Frattesi. Il suo comportamento negli allenamenti e nelle gare del precampionato hanno suscitato apprezzamenti. L’arrivo di nuovi giocatori come Zielinski, seppur potenzialmente competitivi per il posto, non sembra intaccare la fiducia nei suoi confronti. Anzi, le diverse interpretazioni del ruolo tra i due giocatori possono rappresentare una risorsa per l’Inter. Con un calendario che prevede un numero elevato di partite, Frattesi avrà ampie opportunità di mostrare il suo valore.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG