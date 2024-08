La mezzala francese fa richieste di ingaggio e commissioni che frenano anche i club più ricchi del panorama calcistico.

Si fa ancora un gran parlare del futuro di Adrien Rabiot, ormai ex centrocampista della Juventus. A poche settimane dalla chiusura del mercato di calciomercato estivo l’ex Paris Saint Germain è ancora alla ricerca di una nuova squadra che possa accoglierlo nelle proprie file.

Il nodo

Uno dei principali ostacoli nella ricerca di una nuova destinazione per Rabiot risiede nelle richieste economiche avanzate dalla madre e agente del giocatore, Veronique. Le cifre richieste, definite sia in termini di ingaggio che di bonus alla firma, hanno spinto alcuni dei club più blasonati a rivedere le proprie strategie. Il Real Madrid e l’Atletico Madrid si sono già ritirati dalla corsa, segnalando quanto l’aspetto economico sia determinante nelle trattative di questo calibro.

Gli scenari

Nonostante le difficoltà incontrate in fase di trattativa, secondo la Gazzetta dello Sport il francese mantiene vivo il sogno di giocare in Premier League. Squadre di primo piano come Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United sono state citate tra i possibili interessati al centrocampista francese. Anche il Galatasaray, sebbene non faccia parte del campionato inglese, è entrato in questa lista.

Ci riprovano i nerazzurri?

Per quanto riguarda la possibilità di rimanere in Italia, le prospettive sembrano ridursi al lumicino. Sia il Milan che l’Inter avevano inizialmente mostrato un certo interessamento per il giocatore. Tuttavia, dopo aver valutato la situazione, entrambi i club milanesi hanno deciso di non proseguire nelle trattative.

