I rossoneri sono vicini a cedere Kalulu ai bianconeri ma questa potrebbe non essere l’unica operazione tra le due squadre.

Recentemente il rapporto tra due colossi della Serie A, Milan e Juventus ha destato scalpore per diverse operazioni di mercato. Al centro della discussione vi è il trasferimento del difensore Pierre Kalulu, ma non si tratta dell’unico argomento sul tavolo delle negoziazioni.

La cessione

La Juventus ha messo gli occhi su Pierre Kalulu e le discussioni tra i due club sono avanzate rapidamente: si va verso la definizione di un trasferimento in prestito del centrale alla squadra bianconera. Restano da definire alcuni dettagli come la formula del prestito, il valore dei bonus connessi e la percentuale che il Milan potrà guadagnare su una futura rivendita del giocatore.

Weston Mckennie

L’ultima proposta

I discorsi tra Milan e Juventus non si limitano al solo ex Lione. In particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha proposto ai rossoneri il centrocampista Weston McKennie. I bianconeri, infatti, hanno una valanga di nomi in uscita che non riescono a piazzare e l’americano è uno di questi. Il Milan, però, sembra avere altri obiettivi in mente per il centrocampo, in particolare Youssouf Fofana del Monaco con cui Moncada e soci sono in trattativa ormai da mesi. I rossoneri sono fortemente interessati al talento di Fofana e sembrano determinati a continuare a spingere per il suo ingaggio nei prossimi giorni.

