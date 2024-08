L’ex estremo difensore della Primavera rossonera ha sfruttato la chance offertagli dal caso e dovrebbe essere aggregato alla Prima Squadra.

Il Milan pare aver deciso come fronteggiare l’infortunio di Marco Sportiello e non dovrebbe quindi tornare sul mercato.

In rampa di lancio

Lorenzo Torriani, classe 2005 originario di Vimodrone, ha saputo cogliere l’opportunità offertagli dalla sorte, dimostrando di saper sfruttare al meglio ogni chance che si è presentata sul suo cammino. Nonostante le sue sole 5 presenze nell’Under 18 lo scorso anno e il ruolo di secondo alle spalle di Noah Raveyre nella squadra Primavera, il giovane italiano con tenacia e pazienza ha continuato a lavorare duramente,attendendo il momento propizio per dimostrare il suo valore. Quell’occasione si è presentata in maniera inaspettata contro il Rapid Vienna e successivamente durante la tournée americana del Milan, dove, in seguito all’assenza di Marco Sportiello, Torriani è stato chiamato a difendere la porta della prima squadra guidata da Paulo Fonseca.

Mike Peterson Maignan

La decisione

Il diciannovenne si è distinto per la sua personalità in campo e l’abilità sia nel gioco con i piedi che nelle parate, guadagnandosi le lodi del tecnico portoghese. Il suo impatto è stato tale da raffreddare l’interesse del Milan per Simone Scuffet del Cagliari; lo riporta Tuttosport. Inizialmente, infatti i rossoneri avevano considerato di imbastire la trattativa coi sardi per fare di Scuffet il vice Maignan durante l’assenza di Sportiello; quest’ultimo starà fermo per 2-3 mesi. La fiducia mostrata dall’allenatore e dalla dirigenza nei confronti di Torriani segna un punto di svolta significativo nella sua carriera, affermando la sua posizione come secondo portiere e dimostrando che il Milan è pronto a investire sul talento emergente del suo vivaio.

