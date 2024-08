L’attaccante esterno americano non ci sarà stasera a San Siro ma non preoccuperebbe in vista della gara col Torino di sabato prossimo.

Il Milan stasera chiuderà il proprio precampionato con la sfida al Monza di Alessandro Nesta. Lo scorso anno, durante la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, una figura emersa con forza è stata quella di Christian Pulisic, che con il suo primo goal, seppur ufficioso, ha aiutato il Milan a trionfare ai rigori all’U-Power Stadium di Monza, dopo un appassionante 1-1 nei tempi regolamentari. Quest’anno, tuttavia, l’esuberante numero 11 rossonero non potrà essere della partita.

Lo stop

La notizia è stata confermata dalla Gazzetta dello Sport: l’americano, che aveva brillato nel precampionato negli Stati Uniti, è stato costretto a saltare l’importante amichevole a causa di un infortunio alla caviglia.

Christian Pulisic

Le sue condizioni

Pulisic non è considerato a rischio per l’imminente inizio del campionato: si tratterebbe solo di una botta alla caviglia, non ci sono distorsioni. L’americano quindi ci sarà nella prima partita ufficiale della stagione contro il Torino, programmata per sabato 17 agosto a San Siro. Questo rappresenta un sollievo sia per la squadra che per i tifosi, ansiosi di vedere il loro numero 11 scendere in campo e contribuire con il suo talento alla causa milanista. L’esclusione dall’amichevole, quindi, appare come una mossa prudente per assicurare a Pulisic un recupero completo e senza rischi. Stasera prima della gara verranno presentati al tifo rossonero Pavlovic e Morata.

