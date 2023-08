Sky Deutschland riporta non solo il passaggio di Robin Gosens dall’Inter all’Union Berlino, ma rivela anche un retroscena sulla trattativa che era rimasto sconosciuto ai più.

Yes, there is an agreement between @Inter and @fcunion about a permanent transfer of Robin #Gosens now – confirmed

Union has made an official offer in the last hours; of around €15m transfer fee. First call: @FabrizioRomano.

Usually Gosens has decided to stay but… pic.twitter.com/mnIs2XmYXL

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 12, 2023