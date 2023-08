Il mercato dell’Inter torna alla carica per Marko Arnautovic, attaccante del Bologna nel mirino dei nerazzurri: ecco la nuova offerta

Come si legge su Gazzetta.it, l’Inter si è prefissata come obiettivo di mercato Marko Arnautovic del Bologna.

I nerazzurri hanno presentato una nuova offerta di 8 milioni, ricevendo un no secco dei felsinei, che ritengono la proposta troppo bassa.

ARNAUTOVIC- In viale della Liberazione non hanno intenzione di alzare bandiera bianca. La trattativa va avanti e c’è la convinzione che, arrivando in doppia cifra, magari grazie a bonus facili, l’accordo possa essere trovato.

L’articolo Mercato Inter, i nerazzurri rilanciano per Arnautovic: la nuova offerta al Bologna proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG