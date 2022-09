Ultime in casa Inter: Lukaku non recupera in tempo per la partita contro la Roma, delicatissima in casa nerazzurra. Il belga non ci sarà

Lukaku sarà out nel big match di sabato sera a San Siro contro la Roma.

Come riportato da Sky Sport, la situazione in casa Inter vede il centravanti belga ancora non preparato per scendere in campo e i dirigenti nerazzurri non intende correre alcun rischio.

