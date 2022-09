Intervistato da L’Unione Sarda l’ex CT dell’Italia Ventura ha fatto i raggi X al campionato italiano: le sue parole

L’OPINIONE – «Il Napoli con il Milan è la più bella realtà della Serie A, vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti è un piacere. Complimenti a lui, non era facile inserire giocatori nuovi, di grande qualità in un contesto differente. Il Napoli è la migliore realtà del campionato, l’annata è buona, si è partiti col piede giusto anche se c’è l’incognita Mondiali. Le altre? La Juve è in grande difficoltà sul piano del gioco, l’Inter è in fase involutiva, sembra una squadra diversa da sei mesi fa, Simone Inzaghi dovrà lavorare moltissimo per ritrovare la ferocia».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Ventura: «Napoli e Milan sono le realtà migliori. Inter e Juventus…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG