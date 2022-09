Intervenuto a Radio Bianconera Luciano Moggi ha dato qualche anticipazione sulla docu serie in uscita su Calciopoli: le verità dell’ex dirigente

CALCIOPOLI – «Con la serie su Calciopoli il punto di vista inedito è raccontare la verità, che ancora non è stata raccontata da chi ha raccontato solo novelle del processo. Faremo ascoltare delle intercettazioni, che sono quelle delle 2006. Tra queste c’è quella di Gian Felice Facchetti, che mi querela, perchè io ho detto che il papà faceva comunella con gli arbitri. In quella sentenza si legge che il procuratore della Federcalcio, Palazzi ha scritto che l’Inter aveva più problemi di tutti per via del comportamento illegale del suo presidente»

