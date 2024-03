Atletico Madrid-Inter è il prossimo incontro di Champions League, i nerazzurri osservano gli spagnoli reduci dal disastro col Candice

Neanche il tempo di godere del successo confezionato contro il Bologna, che Simone Inzaghi pensa già al prossimo incontro. Mercoledì 13 marzo 2024 infatti, andrà in scena Atletico Madrid-Inter, match valevole per il ritorno di Champions League. Proprio in previsione della sfida che si preannuncia scoppiettante, non si può non notare il momento di difficoltà che sta attraversando il club spagnolo.

Nella giornata di oggi infatti, Diego Simeone e i suoi hanno perso per 2-0 in casa del Cadice. Un tracollo contro una squadra tutto sommato alla propria portata. Eppure, Juanmi Jiménez (con un gol per tempo) ha sconfitto la più ben quotata Atletico.

