Alexis Sanchez manda un messaggio in anticipo sullo scudetto, ecco il chiaro messaggio social post Bologna-Inter

Alexis Sanchez non usa giri di parole. Intervenuto sul proprio profilo Instagram al termine di Bologna-Inter il nerazzurro si è espresso così. Come si può ben vedere nel messaggio social sono presenti due emoji particolari: le due stelle, quelle che il club meneghino potrà cucire sul petto una volta vinto lo Scudetto. Ecco il post in questione.

ALEXIS SANCHEZ – «We Win TOGETHER ….. » (noi vinciamo insieme, ndr)

L’articolo Inter, Alexis Sanchez festeggia già lo scudetto: il messaggio è chiaro – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG