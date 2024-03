Domanda particolare per Simone Inzaghi in conferenza stampa, ecco cosa ha risposto il tecnico post Bologna-Inter

Intervenuto in conferenza stampa post Bologna-Inter a Simone Inzaghi è stato chiesto se crede di essere nella storia del club, lui ha risposto così.

INZAGHI NELLA STORIA DELL’INTER – «Ci siete voi per dirlo, io sono contento perché abbiamo onorato al meglio il compleanno dell’Inter. Tenevamo tantissimo a questa gara preparata in quattro giorni, non era semplice. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario dove avevamo meritato il vantaggio, nel secondo tempo abbiamo sofferto tutti insieme da squadra. È una vittoria che ci tiene in vantaggio sulle inseguitrici sapendo che manca una gara in meno».

QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SIMONE INZAGHI

L’articolo «Sei nella storia dell’Inter?» La domanda spiazza Inzaghi: risponde così proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG