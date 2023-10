Brutte notizie per Sommer, il portiere dell’Inter è stato bersagliato dai suoi stessi tifosi dopo la prestazione in Svizzera-Bielorussia

Non è un bel momento, sportivamnete parlando, quello che sta attraversando Yann Sommer. Il portiere dell’Inter è stato infatti bersagliato dalla critiche dopo la prestazione confezionata in Svizzera-Bielorussia. In particolar modo, la retroguardia nerazzurra è stata protagonista in negatiov nei primi due gol, scatenando l’ira dei sostenitori elvetici, come riportato da SportFace.

«Sommer continua a fare questo da tempo» ha twittato un tifoso, «Sommer non riesce a smettere di concedere gol evitabili» ha proseguito un altro utente. «A Sommer mancano 10 cm» ha poi concluso un terzo.

L’articolo Inter, guarda Sommer: pioggia di critiche dalla Svizzera. Il portiere bersagliato dai tifosi proviene da Inter News 24.

