Si fa sempre più concreta per l’Inter l’ipotesi che Samir Handanovic rinnovi il suo contratto per un altro anno: il motivo

Come scrive il Corriere dello Sport, la possibilità che il portiere Samir Handanovic rinnovi per un’altra stagione all’Inter è molto concreta:

HANDANOVIC E INTER ANCORA INSIEME?- La volontà (dell’Inter) è quella di puntare su un profilo giovane. Così potrebbe essere proposto un nuovo contratto ad Handanovic, per proseguire in nerazzurro almeno per un’altra stagione e fare da chioccia al nuovo arrivato.

L’articolo Inter: Handanovic potrebbe rinnovare per questo motivo proviene da Inter News 24.

