Ecco le parole del portiere dell'Inter, Samir Handanovic al canale ufficiale di InterTv.

Queste le parole del portiere dell’Inter, Samir Handanovic in diretta dal canale ufficiale dei nerazzurri, InterTV: “E’ bello rivivere certe emozioni, dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club. Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’Inter: è un privilegio che continua.“

Aggiunge: “Chi gioca nell’Inter ha sempre tanta voglia di vincere, la storia insegna che qui si gioca per i titoli: noi siamo qui per questo e anche chi arriva speriamo che voglia competere per vincere. Posso dire che sono cresciuto come uomo e calciatore, sono cambiate tante cose: tanti giocatori, allenatori e proprietà, ma l’importante è che l’Inter migliori sempre. Siamo migliorati molto e dobbiamo fare di tutto per far sì che l’Inter continui a migliorare.” Conclude in questa maniera.

