Il nuovo giocatore del Milan, Adli parla in una bella intervista all’emittente ufficiale rossonera MilanTV. Ecco le sue parole.

Queste le parole del nuovo centrocampista del Milan, Adli a MilanTV, sul ruolo: “Preferisco giocare. Mi adatterò a qualsiasi ruolo che l’allenatore deciderà per me. Io non ho preferenze, ho giocato in tantissime posizioni diverse e questa è una delle mie qualità quindi continuerò a portarla sul campo.“

aggiunge su Bennacer: “Conosco benissimo Ismael, abbiamo lo stesso agente e ci conosciamo da tempo. Penso che sia un grandissimo giocatore, probabilmente uno dei migliori centrocampisti in questo momento. Quello che fa è incredibile e sono sicuro che potrà fare ancora meglio per mostrare a tutti che può diventare un nome importante nel mondo del calcio.“

Milan esulta scudetto

Sulla Coppa Campioni: “Giocare in Champions League è il mio sogno da ragazzo. Quando la tua carriera comincia, il sogno di tutti è giocare in Champions League. Sapere che probabilmente prenderò parte a questa competizione è incredibile ma voglio prepararmi al meglio per essere pronto.“

