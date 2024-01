I nerazzurri vanno in vantaggio e soffrono tremendamente dopo il pareggio dell’Hellas e nel finale dopo il 2-1; ecco le pagelle.

SOMMER 6: sollecitato subito da Suslov risponde presente, positivo in un paio di uscite alte, non può nulla sul goal subìto. Nessuno saprà mai se con il suo tuffo ha condizionato l’errore dal dischetto di Henry che ha cambiato angolo all’ultimo.

PAVARD 6: il francese torna titolare e gioca una gara ordinata e senza affanni. (Dall’82’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

ACERBI 5,5: Djuric è più alto di lui ma l’ex Lazio non disdegna lo scontro fisico. Non sempre esce vincitore dai duelli, come quando lo lascia libero nella prima frazione anche se l’attaccante non sfrutta la disattenzione per fortuna dei nerazzurri. Non esente da colpe sulla rete di Henry.

BASTONI 6: si propone spesso in fase offensiva, va vicino al goal di testa a fine primo tempo. Sfortunatissimo sulla traversa nel finale.

DUMFRIES 6: condizionato da qualche piccolo acciacco fisico che comunque non gli vieta qualche sgroppata sulla destra. Prima di uscire sbaglia di poco un cross interessante per Lautaro, non è brillantissimo, come tutta l’Inter. (Dal 61’ DARMIAN 5,5: entra bene ma rischia di finire malissimo generando il penalty sbagliato poi per sua fortuna da Henry).

BARELLA 6,5: avvia l’azione del primo goal e si rende protagonista di ottime sventagliate per Carlos Augusto.

CALHANOGLU 6: meglio in fase di interdizione che in quella di impostazione. Nel secondo tempo potrebbe segnare ma il suo destro è impreciso, non è al top.

MKHITARYAN 6,5: serve con grande freddezza e precisione Lautaro che segna l’1-0. Pulisce tantissimi palloni anche se pressato da 2/3 avversari, fa sempre la scelta giusta. (Dall’82’ FRATTESI 6,5: nell’area avversaria è una sentenza, realizza un goal importantissimo).

CARLOS AUGUSTO 6: gara senza infamia e senza lode. (Dal 72’ DIMARCO s. v.).

THURAM 6,5: l’Inter si appoggia a lui in situazioni non semplici e lui pulisce palloni sporchi, accade anche in occasione del primo goal. Con Lautaro in campo è tutta un’altra cosa. (Dal 72’ ARNAUTOVIC 3: entra in maniera decisamente molle perdendo il contrasto fisico che lancia l’azione del pareggio gialloblù, prova a farsi perdonare ma riesce incredibilmente a far peggio. Certamente sfortunato sull’occasione derivante dal tiro-cross di Dimarco ma è molto grossolano l’errore a porta vuota quando liscia di testa).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: segna praticamente al primo pallone toccato, giusto per ribadire il suo stato di forma e la sua importanza per la squadra. Gioca tutti i 100 minuti nonostante rientrasse oggi da un infortunio muscolare.

INZAGHI 6: la sua squadra sembra non stare benissimo fisicamente e mentalmente, la differenza rispetto a qualche settimana fa. I suoi non sono a suo agio nel gestire il vantaggio e si dimostrano nervosi dopo il pareggio. Lui predica calma e realizza cambi offensivi, sciagurato l’ingresso di Arnautovic, provvidenziale quello di Frattesi.

