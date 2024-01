Le condizioni fisiche di Leo Ostigard, difensore del Napoli, dopo l’ultimo allenamento degli azzurri. I dettagli

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, annunciando lo stop di Leo Ostigard.

COMUNICATO – «Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domani 7 alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e chiusura con partitella a campo ridotto. Gaetano, Juan Jesus e Zanoli hanno lavorato in gruppo. Ostigard non si è allenato per una gastroenterite».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG