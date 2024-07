L’Inter ha mostrato interesse per lo svincolato Mats Hummels. Sul giocatore si segnala inoltre il forte interesse anche del Milan.

Il mondo del calcio è spesso testimone di trasferimenti e cambi di scenari che tengono appassionati e addetti ai lavori con il fiato sospeso. In questo dinamico panorama, i calciatori svincolati rappresentano delle vere e proprie opportunità a costo zero per le squadre, desiderose di rinforzare i propri organici senza gravare sul bilancio. Tra questi, emerge la figura di Mats Hummels, ex campione del mondo e fino a poco tempo fa pilastro della difesa del Borussia Dortmund, ora libero sul mercato e al centro di speculazioni e interesse da parte di vari club europei.

Una carriera illustre

Mats Hummels, centrale difensivo classe 1988, ha lasciato il Borussia Dortmund a seguito della scadenza del proprio contratto. La sua carriera, costellata di successi sia in patria con il Dortmund che a livello internazionale con la Germania, lo rende uno dei difensori più affidabili e ricercati sul mercato degli svincolati. A 35 anni, Hummels porta con sé un’esperienza invidiabile, costellata da importanti trofei e da prestazioni di alto livello nei campionati tedeschi e nelle competizioni europee.

Il futuro di Hummels

Il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania, emerge come una delle destinazioni più probabili per Hummels, dove potrebbe portare la sua esperienza e la sua leadership per rafforzare ulteriormente la squadra. Nonostante l’interesse manifestato dal club tedesco, l’Italia rappresenta un’opzione altrettanto intrigante per il futuro dell’ex campione del mondo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Bild, sia l’Inter che il Milan hanno mostrato interesse per il giocatore, aprendo la possibilità di un appassionante derby di mercato per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Un derby di mercato tra Milano e Leverkusen?

L’interesse di due squadre storiche come l’Inter e il Milan sottolinea il valore che Hummels potrebbe ancora apportare al più alto livello. Mentre il Leverkusen si posiziona come soluzione preferenziale per rimanere in Bundesliga, la prospettiva di un’avventura in Serie A, in un campionato stimolante come quello italiano, potrebbe rappresentare un’attrattiva significativa per Hummels. Il fascino dei blasonati club milanesi e la possibilità di competere per titoli in un nuovo ambiente potrebbero influenzare la decisione finale del giocatore.

