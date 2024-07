Il direttore tecnico del Venezia Cristian Molinaro ha detto la sua su un paio di centrocampisti della sua squadra.

Il centrocampista del Venezia Francis Tanner Tessmann è stato accostato con forza all’Inter nelle scorse settimane ma negli ultimi giorni le voci sono andate scemando. L’americano è piuttosto giovane anche se è da tempo in Italia: per questo motivo potrebbe rappresentare un’occasione per i nerazzurri a prezzo non esagerato.

Da Venezia

A margine della cerimonia per l’apertura della sessione estiva di calciomercato Cristian Molinaro ha parlato anche di Tessmann e Busio. “Ci sono state delle chiacchiere interlocutorie, ma per adesso Tess è focalizzato sulle Olimpiadi e noi sull’inizio della prossima stagione. Ha avuto una crescita incredibile, forse è un po’ timido ma ha dimostrato di avere un grande valore e questo ha attirato su di lui tante attenzioni. Faremo le valutazioni necessarie col direttore Riccardo Antonelli“.

Nicolo Barella

Sull’obiettivo dei nerazzurri

“Ci sono stati contatti, questo sì, ma nessuna trattativa. Tessman è un vero atleta, arriva da un percorso nel football americano ed è un giocatore che fisicamente ci sta benissimo. Farà sicuramente una carriera importante”.

La similitudine

“Busio ha questo motorino perenne, qualcosa che si vede nei Nicolò Barella e nei Davide Frattesi. Parliamo di uno di quei calciatori che possono spaccarti la partita con inserimenti e velocità. Anche lui è destinato a una carriera importante, ma oggi si tratta di discorsi prematuri”.

