Il telecronista Fabio carezza si interroga su cosa sia cambiato nella squadra nerazzurra rispetto all’anno scorso. Fabio Caressa nel corso di un video sul suo canale YouTube ha detto la sua sui problemi dell’Inter iniziando però parlando bene del reparto offensivo. “Thuram ha segnato nel 38% delle partite giocate, è tantissimo: va a segno con grande regolarità. Gli attaccanti dell’Inter devono stendere di più i loro gol: ne prendono molti di più e quindi ha bisogno di quelli degli attaccanti“. “Sorprende un po’ Lautaro, ma deve stare tranquillo: i gol arriveranno. Si è preparato meno fisicamente per i vari ritardi: se gli sale l’ansia entra in quei periodi in cui non riesce ad essere tranquillo e fare gol. Ma sicuramente Thuram al momento può essere un’arma in più per l’Inter”. L’aspetto mentale “Rivincere dipende proprio da questo: la testa non ragiona più come prima quando vinci. E per l’Inter in particolare […]

