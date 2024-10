L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi sottolinea quanto non sia stato normale quanto fatto dalla squadra di Inzaghi nella passata stagione. Beppe Bergomi ha detto la sua sul campionato di Serie A e sull’Inter in un’intervista apparsa sul canale YouTube del giornalista Gian Luca Rossi “Ci sarà una squadra che farà poco turnover e arriverà in fondo perché non ha le Coppe e perché Conte dà un’impronta di gioco, una volta trovato l’assetto giusto. Il Napoli ha più certezze rispetto alle altre, in questo momento”. “Il mister è bravo. Io ripeto sempre le stesse cose: con l’età media alta, sei obbligato a fare rotazioni profonde”. La precisazione “Quello che ha fatto l’Inter l’anno scorso è qualcosa di straordinario, prendere nove gol in un girone è quasi impossibile: dobbiamo ragionare da quel punto di vista prima di cominciare qualsiasi discorso”. Il problema dell’Inter attuale “Dopo aver vinto, fai magari una rincorsa in meno, sei […]

