Il regista albanese continua a non allenarsi con la sua nazionale e potrebbe non giocare la prossima gara. Nel cuore del calcio internazionale, gli occhi dell’Inter e dei suoi tifosi sono puntati su Marcus Thuram e Kristjan Asllani, due giocatori le cui condizioni fisiche destano preoccupazione. Se per il francese il caso sembra rientrare, per l’albanese c’è un mezzo mistero: in Italia si pensa che non abbia nulla di preoccupante mentre in Albania non sembrano dello stesso avviso. Preoccupazioni A pochi giorni dal match di Nations League, la nazionale albanese si trova a fare i conti con l’incertezza riguardante le condizioni fisiche di uno dei suoi elementi più rilevanti, Kristjan Asllani. Il centrocampista che milita nell’Inter è al centro di discussioni in quanto la sua partecipazione alla sfida contro la Repubblica Ceca sembra essere messa in dubbio da problemi fisici. Questo scenario crea non poco grattacapi al tecnico Sylvinho, che […]

