Il dirigente Walter Sabatini, con un breve passato anche alle dipendenze di Suning, ha lodato il tecnico nerazzurro. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Walter Sabatini che ha espresso il suo parere sull’attuale campionato di Serie A. “Io adoro la Serie A che viene sottovalutata, ma dal punto di vista tattico è il campionato più evoluto d’Europa. È vero che adesso i risultati sono tornati a essere poco pronosticabili. E il merito è dell’organizzazione data da allenatori bravissimi”. “Il Napoli è la vera anti-Inter, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto. Il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto”. L’impatto finora negativo del bianconero Douglas Luiz “Gli va dato tempo, ma per il momento non ha dato quello che si aspettava. È normale all’inizio un rendimento oscillatorio, non che sia sempre negativo. Il migliore della […]

