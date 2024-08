I nerazzurri sono attualmente divisi tra la preparazione della prima gara di campionato ed il possibile arrivo di un attaccante.

Il reparto offensivo dell’Inter è ancora un qualcosa in divenire. Tra le figure chiave di questo settore vi sono giocatori del calibro di Lautaro Martinez, che sta riacquisendo la forma fisica, e Mehdi Taremi, attualmente in fase di recupero. Gli aggiunge valore la presenza di Marcus Thuram, già in forma e pronto all’azione. Tuttavia, sembra esserci una particolare inquietudine legata al futuro di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

La situazione

Secondo Il Giorno c’è la convinzione che la squadra trarrebbe enormi benefici dall’aggiunta di un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Arnautovic, il cui stile di gioco è considerato troppo simile a quello di Taremi.

Mehdi Taremi

Gli scenari

La speculazione attorno alla possibilità di un rinforzo in attacco viene alimentata da una serie di fattori, tra cui l’eventuale cessione di Arnautovic. Oaktree, il fondo di investimento che supporta finanziariamente l’Inter, ha mostrato apertura verso un investimento mirato, sebbene la condizione sia legata alla cessione dell’austriaco.

Possibili movimenti e strategie future

La strategia dell’Inter sembra essere attualmente orientata a mantenere una certa flessibilità, aspettando l’evolvere del mercato. L’importanza di non avere problemi “numerici“ in attacco è evidenziata anche dalla potenziale permanenza di Joaquin Correa, almeno fino a quando la situazione fisica degli attaccanti principali non si sarà completamente stabilizzata. La dirigenza nerazzurra sembra quindi muoversi con prudenza, valutando attentamente sia le opportunità di mercato sia le esigenze tattiche della squadra.

