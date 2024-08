Il Milan si cautela con Cardoso qualora non andasse in porto la trattativa per Fofana. L’americano è ora la prima alternativa al francese.

Nel fervido clima di calciomercato estivo, il Milan si muove con determinazione per rafforzare il proprio centrocampo, una zona del campo particolarmente sensibile dove le giuste pedine possono fare la differenza nell’economia del gioco. La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su alcuni talenti che potrebbero integrarsi perfettamente nel progetto tecnico di Paulo Fonseca, tra questi emerge il nome di Youssouf Fofana, attualmente in forza al Monaco. Tuttavia, il club non si ferma a un’unica opzione e valuta attentamente le alternative, mostrando un interesse concreto anche per Johnny Cardoso del Betis e Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.

Un obiettivo chiaro: rinforzare il centrocampo

La necessità dei rossoneri di aggiungere al proprio roster un centrocampista dalle marcante doti difensive è evidente. Youssouf Fofana, nato nel 1999, rappresenta la priorità assoluta per il Milan. Il giocatore, sotto contratto con il Monaco, è noto per le sue qualità in fase di interdizione e rappresenta il profilo ideale per fornire nuova linfa al reparto mediano milanista. La dirigenza del Milan non nasconde l’intenzione di insistere sulla trattativa per Fofana, conscia però della necessità di avere piani alternativi qualora l’affare non dovesse concludersi positivamente.

Youssouf Fofana

Le alternative sul tavolo

Nel mosaico delle possibili alternative, spiccano i nomi di Manu Koné e Johnny Cardoso. Koné, francese classe 2001, ha mostrato le sue capacità sul palcoscenico internazionale partecipando alle Olimpiadi con la maglia della Francia. Allo stesso modo, Johnny Cardoso, statunitense con origini brasiliane e passaporto italiano, ha avuto un ruolo di primo piano nel Betis durante l’ultima stagione e ha rappresentato gli USA nell’ultima edizione della Copa América. Rispetto a Koné, Cardoso potrebbe avere un vantaggio non indifferente: la possibilità di essere tesserato come calciatore italiano grazie al suo passaporto, una caratteristica che potrebbe fare la differenza nelle valutazioni del club milanista.

Caratteristiche tecniche e prospettive future

La crescente opportunità rappresentata da Cardoso per il Milan risiede non solo nella sua duttilità tecnica ma anche nel suo impatto immediato all’interno della rosa. La capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze tattiche di Paulo Fonseca e la sua esperienza internazionale potrebbero renderlo un innesto prezioso per i rossoneri. Il giocatore del Betis si distingue per la sua visione di gioco, abilità nei passaggi e solida presenza in fase difensiva, qualità che ne fanno un candidato ideale per rinforzare il centrocampo milanista.

