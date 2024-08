I nerazzurri si preparano ad una stagione mai vista e per questo motivo mai vista è stata anche la preparazione studiata dall’allenatore.

L’Inter ha concluso il suo precampionato col pareggio in casa del Chelsea. La partita ha rivelato non solo aspetti tecnici incoraggianti ma ha anche offerto spunti su giocatori chiave e strategie da affinare in vista di sfide future.

L’azzardo di Inzaghi

La squadra di Inzaghi si appresta ad affrontare l’inizio del campionato con l’assenza di alcuni giocatori importanti come Taremi e De Vrij, quest’ultimo alle prese con un fastidio muscolare che ne precluderà la presenza nella prima sfida ufficiale. Non meno rilevante è la condizione di Zielinski; il Corriere della Sera prende spunto da una sua intervista per focalizzarsi sulla preparazione ideata quest’anno da Inzaghi. “Questa è stata la preparazione più dura della carriera“; ha ammesso il polacco che è tuttora ai box. I nerazzurri affronteranno una stagione infinita per via del Mondiale per Club che si terrà dopo la fine di campionato e Champions League. Solo nei mesi finali della stagione si capirà se Inzaghi ed il suo staff avranno lavorato bene in questi mesi di preparazione. La mentalità vincente che ha portato al successo nella scorsa stagione sembra essere un patrimonio intatto e pronto ad essere ulteriormente sviluppato.

Il tabù

Nell’immediato futuro, l’Inter si troverà a confrontarsi con il Genoa in una gara che non solo aprirà il campionato ma testerà anche la capacità dei nerazzurri di superare un tabù. Finora, sotto la guida di Inzaghi, i nerazzurri hanno raccolto solo 4 pareggi in altrettanti incontri giocati a Marassi contro le squadre locali.

