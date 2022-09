L’Inter starebbe setacciando il mercato per capire e individuare i profili da inserire in vista di eventuali cessioni come quella di Dumfries

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Singo del Torino se dovesse partire l’esterno l’olandese.

L’articolo Inter, i nerazzurri avrebbero trovato il sostituto di Dumfries: le ultime proviene da Calcio News 24.

