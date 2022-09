Clima teso in casa Psg per quanto riguarda Mbappé, in diversi nello spogliatoio sarebbero contro il talento francese

Secondo quanto riportato da El Confidencial, alcuni compagni lo ritengono un bambino capriccioso e sarebbero stanchi dei privilegi di cui gode. Alla società e a Galtier non sarebbero andate su alcune sue esternazioni sul modo di giocare dell’allenatore.

L’articolo Psg, spogliatoio spaccato: in diversi contro Mbappé proviene da Calcio News 24.

