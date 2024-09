Un’analisi delle motivazioni dietro al triplo cambio di Inzaghi in mediana che ha letteralmente fatto sparire l’Inter dal campo lasciando via libera al Milan Nel mondo del calcio moderno, molti sono gli elementi che giocano un ruolo cruciale nello sviluppo di una partita. Tra tattica, tecnica, e condizionamento fisico, vi è un aspetto talora sottovalutato ma altrettanto determinante: la gestione delle ammonizioni. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ne ha fatto una questione di principio, riportando in auge una regola d’oro che lo ha accompagnato fin dai tempi della Lazio: la sostituzione dei giocatori ammoniti. Questa strategia, sebbene radicata in una logica di prevenzione, apre il dibattito su diversi fronti che spaziano dalla condizione fisica dei calciatori alle gerarchie stabilite all’interno della rosa. La scelta di Inzaghi sulle ammonizioni Nel recente derby contro il Milan, Inzaghi ha dato prova di coerenza con il proprio credo sostituendo Mkhitaryan e Calhanoglu, entrambi destinatari di […]

Leggi l’articolo completo Inter, i tre cambi a centrocampo di Inzaghi che hanno consegnato il Derby al Milan.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG