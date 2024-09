Il momento nerazzurro non è sicuramente ai massimi storici sotto il regno Inzaghi ma, al di là dei due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre, la situazione sembra sotto controllo Nel cuore della tempesta calcistica che ha travolto l’Inter dopo la dolorosa sconfitta nel derby contro il Milan, l’ambiente nerazzurro cerca di reagire senza lasciarsi andare a drammatizzazioni eccessive. Le parole di Simone Inzaghi nel post-partita trasmettono tutta la delusione di un risultato che brucia profondamente, non solo per la sconfitta in sé ma anche per come è maturata. Questo momento rappresenta un punto di riflessione cruciale per il club, che si trova di fronte alla peggiore partenza dell’era Inzaghi. Una partenza record Il derby ha lasciato nell’aria un retrogusto amaro per i tifosi e la squadra nerazzurra, segnando uno dei momenti più bassi dal l’arrivo di Simone Inzaghi alla guida tecnica della squadra nonchè la peggior partenza nerazzurra […]

