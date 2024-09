Inzaghi, gruppo e società hanno deciso: si continua con l’idea iniziale. La sconfitta nel Derby viene vista come un’incidente di percorso dalle mille motivazioni Nella settimana che segue un derby milanese che ha visto l’Inter incappare in una sconfitta dolorosa, il club nerazzurro si ritrova a riflettere sulla propria situazione attuale. A differenza di quanto si potrebbe immaginare in momenti così critici, l’atmosfera che pervade il quartier generale della squadra non si è tinta di un allarme eccessivo. Nonostante il pesante battito a San Siro, l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, guarda avanti con l’intento di rilanciarsi sia in campionato che in Champions League. Una partenza al di sotto delle aspettative Simone Inzaghi affronta il periodo più complesso dall’inizio della sua gestione nerazzurra, segnando il suo peggior avvio di stagione. I soli 8 punti raccolti nelle prime cinque giornate rappresentano un segnale d’allarme per l’allenatore, che tuttavia non scompone il gruppo […]

Leggi l’articolo completo Inter, niente drammi: si continua col piano originale. Rotazioni e turnover parole d’ordine!, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG