Il centrocampista armeno potrebbe vedersi ridurre il suo spazio in campo e non solo: la riconferma andrà conquistata. L’Inter ha perso malamente il derby di Milano consegnandosi di fatto ad un Milan che sembrava in crisi profonda. Uno dei protagonisti in negativo è stato Henrikh Mkhitaryan che ha sbagliato uno stop banale regalando palla a Pulisic che poi ha segnato lo 0-1. Segni di declino? L’armeno si avvicina ai 36 anni e potrebbe accusare segni di declino. La scorsa stagione per lui è stata eccellente tanto da rendere difficile per Simone Inzaghi fare a meno di lui; tuttavia l’inizio di questa è stato piuttosto deludente. L’arrivo di Zielinski, protagonista a Manchester di una grande prestazione, potrebbe ridurre il suo minutaggio. Proprio mercoledì scorso l’ex Roma ha superato le 100 presenze con l’Inter, raggiungendo un traguardo significativo nella sua carriera, ma l’errore contro il Milan potrebbe far scattare l’allarme se non […]

Leggi l’articolo completo Inter: gli errori nel derby potrebbero costare molto caro a Mkhitaryan, i dettagli, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG