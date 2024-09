Il tifo organizzato nerazzurro serra le fila e chiarisce la situazione all’interno del gruppo, ecco il messaggio AVANTI INSIEME, PER NOI E PER L’INTER Come già più volte ripetuto nei recenti comunicati, la Nord ha intrapreso una nuova rotta imboccando la strada della trasparenza e dei valori come faro da seguire per ritrovare quell’armonia messa nuovamente a repentaglio da eventi che coi frequentatori della curva non hanno nulla a che vedere. In occasione del derby si è deciso di rinunciare allo striscione abituale di prima transenna in quanto, per molti, sarebbe risultato una sorta di continuità con un passato recente che nessuno ha voglia di ricordare. Lo striscione da trasferta è stato scelto come compromesso dati i tempi troppo stretti per realizzarne uno che rappresentasse al meglio il nuovo corso. Gia in occasione del prossimo impegno europeo in casa, ci auguriamo di trovare un’intesa sul nuovo striscione che, senza stravolgimenti […]

Leggi l’articolo completo Inter, il comunicato della Curva Nord lanciato via social, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG