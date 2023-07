Scopri con noi le date e gli avversari che l’Inter dovrà affrontare nella stagione 2023/24 in Serie A: la live del calendario

Alle 12.30 verrà reso noto su DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A il calendario della stagione 2023/24. Seguilo in diretta con noi, per scoprire gli avversari dell‘Inter e le date in cui si svolgeranno le partite!

CALENDARIO 2023/24 SERIE A

12.39 – Presentata la clip video del nuovo pallone della Serie A 2023/24. Partnership per il secondo anno consecutivo con Puma. Le finali di Coppa Italia e Supercoppa avranno la versione dorata.

PRIMA GIORNATA, 20 AGOSTO

Bologna-Milan

Empoli-Hellas Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

