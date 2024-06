I nerazzurri sono sempre più vicini a colui che, almeno inizialmente, sarà il portiere di riserva.

L’Inter sta per concludere la trattativa col Genoa per assicurarsi le prestazioni di Josep Martinez.

La situazione

La Gazzetta dello Sport sostiene che si parla di un’operazione tra i 15 e i 18 milioni di euro: l’intesa potrebbe arrivare anche entro domani. In questo momento i due club stanno affrontando il discorso riguardante la contropartita tecnica richiesta dal Genoa: le preferenze dei rossoblù sono su Martin Satriano e Gaetano Oristanio. L’attaccante uruguagio che tanto bene ha fatto al Brest in Ligue 1 sarebbe il preferito anche se occorre che i liguri cedano un attaccante per fargli posto.

Martin Satriano

Il precedente

La rosea evidenzia come questa trattativa ricordi quella dell’estate scorsa col Sassuolo per Davide Frattesi: in quel caso il conguaglio economico fu mitigato dall’aggiunta del cartellino di Samuele Mulattieri. I nerazzurri in questo caso cedono il giovane a titolo definitivo mantenendo però una clausola di riacquisto. Nel caso di Frattesi poi la formula prevedeva un prestito con obbligo di riscatto, il che vuol dire che il grosso del pagamento verrà versato adesso, quando scatterà a tutti gli effetti l’obbligo; potrebbe succedere così anche nella trattativa per il portiere.

Non un semplice secondo

Josep Martinez rappresenta più di una semplice alternativa nella rosa dell’Inter sebbene la sua prima stagione potrebbe essere una sorta di “preparazione” al post-Sommer. Vedremo lo spagnolo quante chance avrà di giocare già nella stagione che comincerà nei prossimi mesi.

L'articolo Inter: il Genoa ha scelto la contropartita per Josep Martinez ma manca ancora qualcosa

