I nerazzurri ultimamente stanno conducendo diverse trattative di mercato anche non di primo piano: l’attenzione si è spostata anche sui giovani.

Da alcuni mesi a questa parte, il talento emergente Giovanni Leoni ha suscitato l’interesse dell’Inter che negli ultimi giorni sta mostrando di voler chiudere diverse trattative per giovani di prospettiva. Leoni è un difensore centrale classe 2006 che da febbraio in poi ha giocato quasi sempre da titolare in Serie B con la maglia della Sampdoria.

Marassi Giacomo

Il piano

La dirigenza nerazzurra lo segue da mesi ormai, come riporta FcInterNews. La strategia di Marotta e Ausilio mira ad anticipare la concorrenza. Gli ottimi rapporti tra le dirigenze giocano un ruolo chiave in questa trattativa. Recentemente, i liguri hanno riacquistato Leoni dal Padova per 1,5 milioni di euro, con una clausola che lascia al club veneto una percentuale su una futura rivendita. I blucerchiati potrebbero aprire ad una cessione per una cifra che oscilli tra i 3 e i 4 milioni di euro ed una percentuale su una futura rivendita, avendo magari la possibilità di trattenere il giocatore in prestito per un’altra stagione. I nerazzurri sembrerebbero poter accettare queste condizioni. Su Leoni c’è anche la Juventus che però al momento sembra concentrata a chiudere operazioni più grosse per la Prima Squadra.

Prossime mosse

Con l’arrivo di Josep Martinez ormai imminente, il mercato della Prima Squadra potrebbe già essere concluso (sono già arrivati a zero Taremi e Zielinski); i dirigenti monitorerebbero solo eventuali occasioni.

L’articolo Inter sulle tracce di un promettentissimo giovane della Sampdoria proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG