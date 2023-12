Il giornalista Enrico Currò ha parlato dell’Inter, soffermandosi anche sui rumors societari che riguardano il club nerazzurro

sulle colonne di Repubblica, ecco l’analisi che Enrico Currò fa dell’Inter, a margine della vittoria conquistata contro il Lecce nella 17^ giornata di Serie A.

INTER – Il gioco di parole dice che è un’Intercambiabile, frutto di un calciomercato acrobatico tra le spese vietate al presidente Steven Zhang, che ormai dall’estate scorsa non si vede in Italia. In attesa di verificare il seguito delle indiscrezioni sulla trattativa per la vendita del club al fondo sovrano del Qatar, che fanno il paio con quelle sul Milan al fondo sovrano saudita, per ora il derby della seconda stella non è arabo ma cino-americano e pende dalla parte nerazzurra.

Il solco è di 11 punti e i 4 di vantaggio sulla Juventus seconda lasciano pensare che da qui alla fine del girone d’andata, contro Genoa e Verona, difficilmente l’Inter potrà perdere il titolo di campione d’inverno, mica troppo platonico. Pare meritata l’iscrizione al ricco Mondiale per club del 2025, che è assai utile per il bilancio e prescinde da qualsiasi Superlega, cui peraltro la società si è appena dichiarata contraria attraverso inequivocabile comunicato.

