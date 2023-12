L’Inter festeggia la vigilia di Natale nel migliore dei modi, pubblicando un rimedio efficace ai regali dell’ultimo minuto

Siete in ritardo coi regali di Natale? Niente paura, l’Inter è qui per aiutarvi, affidando le vostre letterine per Babbo Natale ad un corriere d’eccezione.

Quando ti svegli il 24 dicembre e ti rendi conto che non hai fatto i regali di Natale #ForzaInter pic.twitter.com/KXloFOujFE — Inter (@Inter) December 24, 2023

Non poteva essere che lui, Mkhitaryan, il Treno Armeno per l’occasione trasformato in Slitta Armena! Buona vigilia!

L’articolo Natale 2023, in ritardo coi regali? Niente paura, ci pensa lui! – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG