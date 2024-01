Come si legge sull’account Twitter dell’Inter, sono 5 le proposte tra cui scegliere per eleggere il gol più bello del mese di dicembre 2023.

Siete pronti a scegliere il Goal of The Month Sponsored by @Pirelli?

Vota nei commenti con l’emoji il tuo gol preferito del mese di dicembre

Calhanoglu

Barella

Bisseck

Cambiaghi

Stankovic #ForzaInter #GOTM pic.twitter.com/jd0mcBBoQI

— Inter (@Inter) January 9, 2024