Un club greco è pronto ad un’offerta importante per tentare di assicurarsi l’attaccante argentino che è ai margini del progetto nerazzurro.

L’Inter ieri ha comunicato la lista UEFA e Joaquin Correa, come ampiamente previsto non ne fa parte: l’ormai ex pupillo di Inzaghi ha vissuto stagioni molto deludenti ultimamente ed è sicuramente fuori dal progetto del club nerazzurro.

L’offerta

Il Panathinaikos sembra avere le idee chiare su come potenziare il suo reparto offensivo. Il nome che svetta sull’elenco delle priorità è quello di Joaquin Correa, attualmente sotto contratto con l’Inter. Il sito inpao.gr sostiene che la squadra greca sia pronta ad un vero e proprio “all-in” per cercare di portare il Tucu tra le sue fila, indicando anche un’atmosfera di ottimismo riguardo alla possibilità di concludere la trattativa.

Joaquin Correa

L’alternativa

Mentre Joaquin Correa rappresenta la priorità, il Panathinaikos ha anche posizionato gli occhi su Chuba Akpom, attaccante che milita nell’Ajax: l’interista resterebbe, però, la prima scelta per il reparto offensivo.

La condizione necessaria e sufficiente

Un dettaglio cruciale in questo quadro di mercato è rappresentato dalla situazione di Andraz Sporar. Prima che qualsiasi mossa in entrata possa essere definitivamente conclusa, il Panathinaikos deve finalizzare la cessione di Sporar. L’attaccante è visto come la chiave per sbloccare le risorse necessarie al club per procedere con gli acquisti mirati. Non resta che attendere: l’Inter spera ancora di risparmiare il ricco ingaggio percepito dall’ex Lazio e, perché no, magari incassare anche qualcosa dalla sua cessione.

