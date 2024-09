I nerazzurri si godono il difensore tedesco che è stato un vero e proprio colpo da maestro della dirigenza; non è detto però che il suo futuro sia nerazzurro a lungo.

Yann Aurel Bisseck, un nome che fino a poco tempo fa non risuonava familiare nelle orecchie dei tifosi del campionato italiano, è diventato un protagonista inaspettato nella difesa dell’Inter. Arrivato dall’Aarhus, una squadra del massimo campionato danese non particolarmente in vista sul palcoscenico internazionale, Bisseck ha saputo ribaltare ogni previsione, trasformandosi da incognita a certezza per la squadra nerazzurra.

L’ascesa inaspettata

Quando è stato annunciato il suo trasferimento, molti si sono chiesti chi fosse questo giovane difensore tedesco proveniente da un campionato minore. Tuttavia, grazie al lavoro svolto insieme allo staff tecnico dell’Inter e alle sue prestazioni sorprendenti, Bisseck ha dimostrato di essere molto più di un semplice acquisto marginale. La sua determinazione e la sua abilità nel guidare il pallone hanno impressionato, rendendolo una valida alternativa nel reparto arretrato nerazzurro; Inzaghi dal canto suo gli ha dato sempre più spazio.

Yann Bisseck

Molto ambito

La crescita esponenziale del tedesco ha destato l’interesse di club di maggior prestigio, con la Premier League in particolare che mostra un’attenzione particolare alle sue prestazioni. Se anche quest’anno si confermasse ad alti livelli, la sua valutazione potrebbe raggiungere la cifra di 40 milioni di euro: con offerte di tale portata, secondo Inter Live, i nerazzurri potrebbero pensare ad una cessione, considerato soprattutto che è stato pagato poco più di 7 milioni.

La possibile alternativa

In un ipotetico scenario di cessione, l’Inter si troverebbe di fronte alla necessità di trovare un sostituto all’altezza. Il nome di Ezri Konsa dell’Aston Villa emerge come una delle opzioni più valide. A quasi 27 anni è nel pieno della sua carriera ma il costo del suo cartellino potrebbe essere un ostacolo non indifferente per l’Inter: anche l’inglese costa sui 40 milioni.

