Il difensore centrale nerazzurro verso la fine del precampionato ha accusato un risentimento muscolare che però sembra ora risolto.

Stefan de Vrij è stato escluso dalla nazionale olandese per le imminenti sfide di Nations League contro Bosnia e Germania. Nonostante fosse stato inizialmente incluso tra i pre-convocati dal commissario tecnico Ronald Koeman, la decisione finale ha evidenziato un approccio prudente verso il recupero del giocatore.

La decisione

Ronald Koeman ha giustificato la scelta di non convocare Stefan de Vrij per le partite internazionali sottolineando che la condizione fisica del giocatore non è ancora ottimale. Il difensore dell’Inter è stato ai box a causa di un infortunio dal 9 agosto fino a poco prima dell’ultimo match dei nerazzurri: era infatti convocato per la partita con l’Atalanta. Il tempo lontano dall’attività agonistica ha naturalmente inciso sulla sua forma, rendendolo non ancora pronto per competere ai livelli richiesti.

Stefan De Vrij

Risvolti per il club e la nazionale

L’assenza di de Vrij nelle partite contro Bosnia e Germania priva la squadra olandese di un elemento difensivo di valore, ma offre al giocatore il tempo necessario per tornare al suo meglio. Per l’Inter, la sua pronta ripresa rappresenta un fattore chiave in vista degli impegni futuri. La collaborazione tra club e nazionali, in questo senso, mostra come la gestione congiunta delle risorse umane possa beneficiare tutte le parti coinvolte, ottimizzando i tempi di recupero e garantendo agli atleti di esprimersi ai massimi livelli.

